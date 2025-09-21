Хорватский футболист поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Хорватский футболист екатеринбургского «Урала» Сильвие Бегич поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Лимит? Это хорошо, потому что я получил российский паспорт. Мне уже вообще без разницы на это, поэтому хорошо придумали. Думаю, для российского футбола новый лимит — хорошо, в первую очередь для сборной», — сказал Бегич.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее лимит на легионеров в России призвали не менять.