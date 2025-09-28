Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата мира

Российские спортсмены одержали победу в медальном зачете на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, который прошел в Сингапуре.

На счету россиян 21 золотая, 20 серебряных и 19 бронзовых медалей. Второе место заняли итальянцы ( (18–17–11), тройку лучших замкнула сборная США (18–6–11).

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

С 26 по 27 сентября в Сеуле проходила Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. МПК принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Ранее возвращение паралимпийцам флага и гимна назвали торжеством здравого смысла.