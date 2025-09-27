Возвращение паралимпийцам флага и гимна назвали торжеством здравого смысла

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал замечательной новостью решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Его слова приводит РИА Новости.

«Последние, кого нужно было отстранять от международной спортивной деятельности, — это паралимпийцы. Судьба и так неблагосклонно отнеслась к ним, а их вдобавок наказывают по каким-то вымышленным политическим предлогам. То, что их вернули, является торжеством здравого смысла», — отметил он.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. МПК принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Ранее в Госдуме назвали допуск российских паралимпийцев справедливым решением.