Звездный футболист «Локомотива» ответил на вопрос об уходе из команды

Футболист «Локомотива» Батраков назвал слухами информацию об уходе из команды

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков назвал слухами информацию об уходе из команды, передает «Чемпионат».

«Я не слежу за новостями о себе. Пока все слухи», — сказал Батраков.

В текущем сезоне Батраков провел 12 матчей во всех турнирах, забив десять мячей.

Батраков уже опередил по трансферной стоимости таких звезд, как Александр Головин и Матвей Сафонов.

27 сентября «Локомотив» обыграл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» Единственный мяч забил Дмитрий Баринов. Он отличился на 78-й минуте. Баринов пробил с 25 метров, вратарь «Рубина» Евгений Ставер выпустил мяч из рук и игровой снаряд закатился в ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, имея в активе 20 баллов. «Рубин» расположился на шестой строчке, имея в активе 15 баллов.

Ранее звезде «Локомотива» дали совет о переходе в каталонскую «Барселону».