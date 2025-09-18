«Не задумывайся»: звезде «Локомотива» дали совет о переходе в «Барселону»

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.шоу» дал совет полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову относительно трансфера в «Барселону».

«Если серьезное предложение, не задумывайся – сразу в «Барселону». Они за многими следят», — заявил он.

Бубнов подчеркнул, что переход в один из топ-клубов мира должен быть приоритетом для молодого игрока. 20-летний Батраков возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt с оценкой в 23 миллиона евро. В текущем сезоне он демонстрирует высокую результативность: 10 голов и 2 передачи в 11 матчах во всех турнирах.

Батраков уже опередил по трансферной стоимости таких звезд, как Александр Головин и Матвей Сафонов. В РПЛ он провел восемь игр с восемью голами и двум голевыми передачами, а также забил два мяча в Кубке России.

«Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав за восемь туров 16 очков. «Железнодорожники» на три балла отстают от лидирующего «Краснодара», который является действующим чемпионом России.

Ранее легенда «Динамо» Олег Терехин объяснил, почему клуб может потерять очки в игре с «Оренбургом».