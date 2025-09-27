«Даже намеков не было»: агент обладателя Кубка Стэнли Кузнецова о «Металлурге»

Агент Шуми Бабаев опроверг информацию, согласно которой российский нападающий Евгений Кузнецов подпишет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Его слова приводит Sport24.

«Никаких переговоров с «Металлургом» по Кузнецову не было, даже намеков. И в целом у нас нет переговоров ни с одним клубом КХЛ. С командами из НХЛ общаемся. Понимание по новому клубу может возникнуть в любой момент. Мы этого ждем», — сказал Бабаев.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2025 года Кузнецов принял участие в матче пивной лиги, которая состоялась в Вашингтоне. Россиянин вышел на лед он вышел в джерси родного клуба — челябинского «Трактора». Кузнецов отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее жена Александра Овечкина сфотографировалась с флагом России в США.