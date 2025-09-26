На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В прошлом году было то же самое»: знаменитый футболист объяснил неудачи «Локомотива»

Экс-футболист Масалитин: «Локомотив» подхватил вирус ЦСКА
true
true
true
close
ФК «Локомотив» Москва

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о столичном «Локомотиве», забуксовавшем после удачного старта чемпионата.

«В прошлом году было то же самое: начали очень хорошо, свои очки набирали, рассматривались в тройке, а потом весну провалили. У них есть футболисты, которые могут повести за собой и в обороне, и в средней линии, и в атаке. У «Локомотива» нет стабильности, чтобы команда вытаскивала игры на морально-волевых. Что-то такое было у ЦСКА в концовках, когда армейцы сильно прижимались к воротам, пропускали мячи и упускали победы или даже проигрывали. Этот вирус подхватил и «Локомотив». Прижимается в концовках, хотя нужно, наоборот, контролировать игру. Но там добротные футболисты, игроки сборных, скамейка может усиливать игру. Не могу сказать, что «Локомотив» плохой, но очень многое зависит от Батракова, который в плохой форме, и это сказывается на игре команды. Будет он в хорошей форме, и у «Локо» будет все в порядке», — отметил Масалитин.

«Локомотив» не может выиграть в РПЛ уже пять матчей кряду, во всех сыграв вничью. С 17 очками после девяти туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами