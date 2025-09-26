«В прошлом году было то же самое»: знаменитый футболист объяснил неудачи «Локомотива»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о столичном «Локомотиве», забуксовавшем после удачного старта чемпионата.

«В прошлом году было то же самое: начали очень хорошо, свои очки набирали, рассматривались в тройке, а потом весну провалили. У них есть футболисты, которые могут повести за собой и в обороне, и в средней линии, и в атаке. У «Локомотива» нет стабильности, чтобы команда вытаскивала игры на морально-волевых. Что-то такое было у ЦСКА в концовках, когда армейцы сильно прижимались к воротам, пропускали мячи и упускали победы или даже проигрывали. Этот вирус подхватил и «Локомотив». Прижимается в концовках, хотя нужно, наоборот, контролировать игру. Но там добротные футболисты, игроки сборных, скамейка может усиливать игру. Не могу сказать, что «Локомотив» плохой, но очень многое зависит от Батракова, который в плохой форме, и это сказывается на игре команды. Будет он в хорошей форме, и у «Локо» будет все в порядке», — отметил Масалитин.

«Локомотив» не может выиграть в РПЛ уже пять матчей кряду, во всех сыграв вничью. С 17 очками после девяти туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.