«Не только позорит «Спартак»: Станковича обвинили в дискредитации РПЛ

Экс-президент «Спартака» Первак заявил, что тренер Станкович позорит клуб
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак назвал показной эмоциональность главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Но мое мнение, оно давно уже сложилось, что так себя вести нельзя. Это не только позорит клуб, это дискредитирует весь наш чемпионат, просто всех. Это наплевательские отношения к нам, ко всем, кто так любит российский футбол», — отметил он.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее появилась информация, что «Спартак» занимается поисками замены для Станковича.

Футбол. Чемпионат России
