«Сами не знают»: Булыкин высказался о вратарской конкуренции в «Зените»

Булыкин: в «Зените» сами не знают, кто у них основной вратарь

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», известных зарубежных клубов и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о конкуренции на вратарской позиции в санкт-петербургском «Зените» и влиянии Дениса Адамова на последние успехи команды Сергея Семака.

«Думаю, там все вместе: защитники и вратарь действуют в одном ключе. Честно говоря, так не обращал внимания на игру Адамова, но вроде бы не было ошибок. Это самое главное. А то посмотришь наш чемпионат – вратари привозят себе в каждой второй игре. Если Адамов играет надежно, не делает ошибок, в защите «ноль», тогда вратарь чувствует уверенность и может стать основным. Хотя в «Зените», по-моему, сами до сих пор не знают, кто у них основной», — считает Булыкин.

Денис Адамов провел последние пять матчей в РПЛ в воротах «Зенита», пропустив два мяча и предотвратив на этом отрезке больше всех мячей среди коллег по амплуа. Игравший на последнем рубеже в первых четырех турах Евгений Латышонок пропустил пять мячей.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Деяна Станковича.