«Смешно читать»: Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Станковича

Экс-игрок Мостовой: смешно читать про увольнение Станковича из «Спартака»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне смешно читать разговоры про увольнение Станковича. Однозначно никакой замены не будет. Это незачем делать. Команда с таким составом точно скоро будет в тройке. Человеку полгода назад продлили контракт. И сейчас ничего страшного не происходит», — заявил Мостовой.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

24 сентября в СМИ появилась информация, что «Спартак» продолжает рассматривать и искать кандидатуры на замену Станковичу.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.

