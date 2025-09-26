Булыкин назвал главный плюс от победы «Зенита» над «Краснодаром»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» позитивно оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче Российской премьер-лиги с точки зрения интриги в чемпионате.

«Здорово, что в нашей таблице опять все «плотнячком». Правда, сейчас пока таблица «свежая»: одну игру выиграл – и ты уже в тройке, одну проиграл – и ты в середине. Конечно же, хочется, чтобы было поплотнее, а те клубы, которые будут претендовать на высокие места, к зимней паузе сформировали пул претендентов на чемпионство», — отметил Булыкин.

«Зенит» выиграл у «Краснодара» на выезде со счетом 2:0 и теперь с 16 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, в то время как «быки» остаются лидером турнира с 19 баллами в активе. Именно «Краснодар» является действующим чемпионом страны.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Деяна Станковича.