В Норвегии заявили о трусости МОК из-за вопроса по России

Норвежский журналист Сальтведт указал на трусость МОК после решения по России
Louisa Gouliamaki/Reuters

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в трусости из-за отсутствия единого решения по допуску российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Что кажется странным, независимо от того, хотите ли вы включить россиян или нет, так это то, что нет единой политики. Если это Олимпийские игры, то МОК должен был бы установить правила. Но в данном случае они слишком трусливы в этом очень болезненном вопросе и делегировали его специальным федерациям», — заявил он.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.
19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал число лыжников, которых могут допустить до ОИ-2026.

