Губерниев назвал число лыжников, которых могут допустить до ОИ-2026

Губерниев заявил, что на Олимпиаду от России могут поехать максимум два лыжника

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что чиновники Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) будут до последнего затягивать информацию о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года.

По его словам, от России выступить на Играх в Милане смогут максимум два атлета.

«Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. От лыж на Олимпиаду, думаю, поедут максимум человека два — мужчина и женщина. Мы не должны обольщаться, но шансы на допуск есть», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в лыжной федерации Норвегии рассказали о допуске россиян на ОИ-2026.