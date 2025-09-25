На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губерниев назвал число лыжников, которых могут допустить до ОИ-2026

Губерниев заявил, что на Олимпиаду от России могут поехать максимум два лыжника
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что чиновники Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) будут до последнего затягивать информацию о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года.

По его словам, от России выступить на Играх в Милане смогут максимум два атлета.

«Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. От лыж на Олимпиаду, думаю, поедут максимум человека два — мужчина и женщина. Мы не должны обольщаться, но шансы на допуск есть», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в лыжной федерации Норвегии рассказали о допуске россиян на ОИ-2026.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами