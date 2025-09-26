На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому борцу запретили менять спортивное гражданство

CAS запретил российскому борцу Хадарцеву менять спортивное гражданство
khadartsev555/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российскому борцу Алику Хадарцеву менять спортивное гражданство. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В начале 2025 года борец получил паспорт Узбекистана, после чего узбекская Ассоциация борьбы подала заявку на его переход в команду. в Объединенном мире борьбы (UWW) в переходе отказали, мотивировав это тем, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) исчерпала квоту, по которой она могла дать разрешение своим своим спортсменам выступать под другим флагом.

Хадарцев обратился по этому вопросу в CAS, однако его апелляцию отклонили.

Борец завоевывал медали на чемпионате России, а также выиграл чемпионат Узбекистана.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Ранее стали известны подробности о положении российского борца, у которого в Хорватии отобрали визу.

