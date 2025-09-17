На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о положении борца, у которого в Хорватии отобрали визу

В сборной России сообщили, что борец Сефершаев готовится вылететь на родину
Global Look Press

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев после задержания в Хорватии передан сербским властям и готовится к возвращению в Россию. Об этом в комментарии ТАСС сообщили в сборной России.

«Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира. В результате полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровожден в город Ежов, где располагается лагерь для перемещенных лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации», — сообщили в команде.

В участок приехали российский консул, адвокат борца, а также Михаил Мамиашвили, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы России. Чтобы предотвратить депортацию в ситуацию вмешался президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в участок.

В конечном итоге была достигнута договоренность, что российский борец будет передан сербской стороне, откуда уже вылетит в Россию. Спортсмен был доставлен в границе в сопровождении сотрудников правопорядка и консула. Теперь он ожидает вылета в Россию.

13 сентября стало известно, что посольство Хорватии отозвало ранее выданную двукратному чемпиону Европы по борьбе Сефершаеву визу для участия в чемпионате мира, который стартует в Загребе 13 сентября. По словам тренера сборной Гоги Когуашвили, в хорватском посольстве не объяснили причину данного решения.

Ранее были названы европейские страны, которые выступили против возвращения России.

Летние виды спорта
