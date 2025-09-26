«Динамо» Карпина назвало состав на матч с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.

«Динамо»: Лунев, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

Матч состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб занимает десятое место, набрав 12 баллов. «Динамо», главным тренером которого является Валерий Карпин, идет на восьмой строчке, имея такое же количество очков.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» 4 октября примет московский «Локомотив». Матч начнется в 19:45 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Деяна Станковича.