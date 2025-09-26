На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» Карпина назвало состав на матч с «Крыльями Советов»

«Динамо» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.

«Динамо»: Лунев, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

Матч состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб занимает десятое место, набрав 12 баллов. «Динамо», главным тренером которого является Валерий Карпин, идет на восьмой строчке, имея такое же количество очков.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» 4 октября примет московский «Локомотив». Матч начнется в 19:45 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами