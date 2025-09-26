ГОЛ!!!
Классно Олейников вошел в штрафную, убрал соперника на замахе, сделал паузу и отдал мяч Игнатенко — а вот тот довести дело до удара не смог.
Фомин делал проникающую передачу на Маухуба — не прошел пас.
Начали! Главный судья — Виталий Мешков.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.
«Динамо»: Лунёв, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.
Матч начнется в 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча 10 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Динамо».