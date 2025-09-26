На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шанс вырваться вперед: «Крылья Советов» принимают «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ, 10-й тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
В рамках 10-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома играют со столичным «Динамо». Обе команды набрали по 12 очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 10-й тур
1-й тайм
26 сентября 18:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

ГОЛ!!!

'8

Классно Олейников вошел в штрафную, убрал соперника на замахе, сделал паузу и отдал мяч Игнатенко — а вот тот довести дело до удара не смог.

'3

Фомин делал проникающую передачу на Маухуба — не прошел пас.

'1

Начали! Главный судья — Виталий Мешков.

17:55

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Лепский, Костанца, Баньяц, Олейников, Рахманович, Игнатенко.

«Динамо»: Лунёв, Рубенс, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

17:50

Матч начнется в 18:00 мск.

17:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча 10 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Динамо».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами