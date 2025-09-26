На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье за лето провели более 2 тыс. спортивных мероприятий

Воробьев: за лето спортмероприятия охватили более 1,5 млн жителей Подмосковья
Ксения Клюева

За лето 2025 года в Подмосковье провели более 2 тыс. различных спортивных мероприятий, общее количество принявших в них участие горожан превысило 1,5 млн человек. Для поддержания интереса к ЗОЖ в регионе регулярно обновляют инфраструктуру – строят новые бассейны, площадки, спорткомплексы, сообщил глава области Андрей Воробьев.

По его словам, традиционно на лето в Московской области заранее планируют обширную программу спортивных событий, включая турниры, соревнования, велогонки, марафоны и прочее.

«В этом году мы запустили новые активности — фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль, — цитирует губернатора 360.ru. — Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года».

Только в футбольных матчах разного уровня участвовали более 25 тыс. человек. Так, к примеру, турнир на Кубок Игоря Акинфеева собрал 20 команд со всей страны и порядка 3 тыс. болельщиков. А в различных марафонах и забегах соревновались более 6 тыс. любителей легкой атлетики, ходьбы, плавания и велоспорта – совместно они преодолели расстояние в 22 млн км, сообщил Воробьев.

Особое внимание жителей региона в этом году привлек прошедший в Балашихе фестиваль цифрового спорта SMP ESPORTS, участники которого соревновались в цифровом футболе, хоккее, автогонках, боевых искусствах и в дисциплине «двоеборье-автомодель».

Напомним, 27 сентября «Лужниках» пройдет фестиваль «Уличный драйв». Каждый, кто в этот день придет на территорию олимпийского комплекса, сможет бесплатно стать участником события: попробовать новые дисциплины, пройти мастер-классы и выбрать активности на свой вкус. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Воробьев рассказал, как в Подмосковье ИИ помогает в устранении аварий в ЖКХ.

