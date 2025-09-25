«Журналисты извращают мои слова»: путешественник Конюхов о своей критике Овечкина

Путешественник Конюхов: никогда плохо об Овечкине не говорил, слова исказили

Российский путешественник Федор Конюхов поздравил нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также заявил, что его слова о нем исказили. Заявление Конюхова приводит «Советский спорт».

«Он молодец! Его уважаю и люблю. Никогда плохо об Овечкине не говорил, это все журналисты извращают мои слова. Александр ко мне хорошо относится, и я к нему тоже. Я сам заслуженный мастер спорта Советского Союза по альпинизму, лыжам, яхтам и велоспорту», — заявил он.

В 2024 году Конюхов заявил, что при встрече с Овечкиным не подаст ему руки. По его словам, хоккеист предает Россию, выступая в американской лиге.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

