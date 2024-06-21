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Федор Конюхов обвинил Овечкина в предательстве России

Федор Конюхов обвинил Овечкина в жадности и заявил, что не подаст ему руки

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Пресс-служба Сбера

Российский путешественник Федор Конюхов в интервью «Матч ТВ» заявил, что при встрече с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным не подаст ему руки.

По его словам, хоккеист предает Россию, выступая в американской лиге.

«Я к нему плохо отношусь и руки бы не подал! Потому что он выступает в Америке! И думает не о России, а о том, как побольше денег заработать! А нужно в России играть, нашу родину прославлять! Я его как спортсмена не уважаю», — заявил Конюхов.

Также путешественник заявил, что Овечкин не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион предсказал исход финала Кубка Стэнли.

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