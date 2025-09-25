В «Вашингтоне» сделали заявление по состоянию Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери надеется на скорое возвращение российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к полноценным тренировкам после травмы. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Том Гулитти.

«Спенсер Карбери выразил надежду, что Овечкин сможет полноценно тренироваться к концу недели и в идеале сыграть один выездной и один домашний предсезонный матч, чтобы подготовиться к сезону», — написал он.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. После этого хоккеист пропустил несколько тренировок и не сыграл в предсезонном матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее мать Овечкина попросила отставить переживания за ее сына.