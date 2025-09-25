На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чувствую конкуренцию»: форвард «Спартака» о Заболотном

Форвард «Спартака» Угальде рассказал о конкуренции с нападающим Заболотным
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде заявил, что конкуренция в клубе на атакующей позиции сильно возросла с приходом в команду российского форварда Антона Заболотного. Его слова приводит Legalbet.

«Я со своей стороны просто стараюсь выкладываться на максимум. Заболотный — отличный форвард. Он нападающий совсем другого типа, чем я. Но он правда хороший футболист и человек. Рад, что он с нами. Я чувствую конкуренцию с его стороны. Но это здорово, так мы все становимся лучше», — отметил он.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в девяти встречах во всех турнирах, в которых не оформил голов, но отдал три результативные передачи.

В девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Дубль в этом матче оформил Угальде. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

В следующем туре РПЛ красно-белые на домашней арене примут «Пари Нижний Новгород» 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Амкал» последним из медийных клубов вылетел из Кубка России.

