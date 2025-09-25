«Амкал» последним из медийных клубов вылетел из Кубка России

Красноярский «Енисей» одержал победу над медийным клубом «Амкал» в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске, завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл красноярский клуб: на 53-й минуте отличился Артем Погосов. «Амкал» сумел сравнять счет на 78-й минуте, гол оформил Алексей Самылин с передачи Максима Пичугина. За три минуты до конца основного времени Астемир Хашкулов вывел «Енисей» вперед.

По ходу турнира медийный клуб прошел еще три команды: «Квант», «Калугу» и «Салют Белгород».

В Кубке России больше не осталось медийных клубов. 23 сентября команда Broke Boys проиграла саратовскому «Соколову» из Первой лиги в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды.

Третий медийный клуб 2DROTS проиграл «Космосу» из Долгопрудного на стадии 1/128 финала Кубка России и завершил выступление на турнире. Встреча, которая состоялась на стадионе «Салют» в Долгопрудном, завершилась с результатом 1:0.

