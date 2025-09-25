На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ призвали к единому подходу в отношении России и Израиля

В МИД РФ призвали к единому подходу в отношении спортсменов из России и Израиля
Roman Naumov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество одинаково относиться к российским и израильским спортсменам. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, международные федерации должны отказаться от политики русофобии.

«Считаем, что нужны единые стандарты. И русофобия должна быть искоренена», — заявила Захарова.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются.

Российские футболисты, отстраненные еще в марте 2022 года, не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хочет протолкнуть Израиль на ЧМ-2026.

