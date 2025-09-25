«Амур» впервые за 5 лет дома обыграл ЦСКА

Хабаровский «Амур» оказался сильнее московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» в присутствии 7 100 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, отличившийся с передачи Никиты Евсеева, и Игнат Коротких, которому ассистировали Никита Евсеев и Матвей Заседа.

После этой победы хабаровская команда набрала восемь очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Армейский клуб с активом в девять баллов располагается на четвертой позиции в таблице Западной конференции.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

