В Америке сравнили Овечкина с иконой

Баскетболист ЦСКА Тримбл заявил, что в Вашингтоне все знают Овечкина

Американский баскетболист московского ЦСКА Мело Тримбл в интервью ТАСС заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин невероятно популярен в его стране.

По его словам, столица США без ума от 40-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз».

», Овечкин все равно у нас легенда. Я был дома в Вашингтоне летом, каждый знает Овечкина, он икона. В местах, откуда я, никто не смотрит хоккей, но все знают, кто такой Овечкин», — заявил Тримбл.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. После этого хоккеист пропустил несколько тренировок и не сыграл в предсезонном матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

По итогам прошлого сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26 стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

