Легенда «МЮ» признался в алкогольной зависимости

Легенда «МЮ» Руни признался, что вышел из алкогольной зависимости благодаря жене
Reuters

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в интервью Goal рассказал о своем пристрастии к алкоголю.

По его словам, выбраться из зависимости ему помогла супруга.

«Она помогает мне уже больше 20 лет. Я хотел жить своей жизнью, выбираться из дома и наслаждаться общением с друзьями. И я зашел слишком далеко. Был момент в моей жизни, когда я боролся алкоголем. Я не думал, что смогу обратиться к кому-то, не хотел быть обузой для кого-либо», — заявил футболист.

Нападающий является воспитанником «Эвертона». За основную команду он провел 67 матчей, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел большую часть карьеры (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. Помимо этого в составе «МЮ» он выиграл Кубок страны, Лигу Европы (2017) и четыре раза — Суперкубок Англии. С 2019 года он занимается тренерской деятельностью.

Ранее фанаты ПАОК поддержали Палестину в конфликте с Израилем.

Футбол. Чемпионат Англии
