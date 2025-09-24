«Рубин» на видео объявил о подписании контракта с Кузяевым

Казанский «Рубин» объявил о переходе бывшего футболиста сборной России Далера Кузяева. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале команды.

Кузяев присоединился к «Рубину» на правах свободного агента.

Полузащитником интересовались также московский ЦСКА и грозненский «Ахмат», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня, он стал свободным агентом. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 игр, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В 2018 году Кузяев входил в состав сборной России на домашнем чемпионате мира, выступая под руководством Черчесова, который в данный момент возглавляет «Ахмат».

