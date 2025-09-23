На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян

Московский «Спартак» стал единственным клубом в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), за который не забивали российские игроки в текущем сезоне. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Красно-белые за девять туров национального первенства забили 14 голов — их авторами стали иностранные футболисты. При этом у московского «Локомотива», на счету которого 20 голов, и «Сочи» (пять мячей) забивали только российские игроки. У ЦСКА — 14 из 18 голов оформили россияне, у «Зенита» — восемь из 15, у московского «Динамо» шесть из 12, у «Краснодара» — четыре из 20.

21 сентября «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее легенда «Спартака» назвал возможное чемпионство клуба чудом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
