«Не вписывается в «Спартак» поведением»: Булыкин раскритиковал Станковича

Булыкин: победы «Спартака» дали Станковичу карт-бланш
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», знаменитых иностранных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена и «Аякс» из Нидерландов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поведении и работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович и своим поведением не вписывается в «Спартак» – слишком оно резкое. Слишком много карточек за его поведение. Замены на 36-й минуте говорят о том, что мало что получилось и надо все менять. «Спартаку» в последних турах удалось выправить ситуацию, а то, думаю, увольнение Станковича было очень реальным. Оно и сейчас рядом, но, думаю, победы «Спартака» дают тренерскому штабу небольшой карт-бланш», — считает Булыкин.

В матче девятого тура красно-белые одержали домашнюю волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1), причем Станкович заменил двух крайних защитников еще по ходу первого тайма, а следующие две замены сделал после перерыва. При этом красно-белые не проигрывают в чемпионате уже пять встреч кряду и поднялись на шестое место, с 15 очками отставая всего на четыре балла от лидирующего «Краснодара».

Ранее Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд по пропущенным голам.

