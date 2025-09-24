Алькарас ответил, хочет ли он повторить рекорд Джоковича по победам на турнирах «Большого шлема»

Алькарас: у меня нет в мыслях 24 титулов «Большого шлема», как у Джоковича

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал, что не ставит перед собой задачу выиграть 24 турнира «Большого шлема» и сравняться по этому показателю с сербом с Новаком Джоковичем, передает «Чемпионат».

«Знаю, что добился многого, но не принимаю это как должное. Никто не знает, что будет дальше. У меня нет в мыслях 24 титулов «Большого шлема», как у Джоковича, или чего-то подобного», — сказал Алькарас.

Сейчас на счету Алькараса шесть побед на турнирах «Большого шлема».

В сентябре 2025 года Алькарас получил рекордные призовые за победу в финале Открытого чемпионата США. В финальном матче Алькарас оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

Ранее Андрей Рублев вылетел с турнира в США, проиграв Алькарасу.