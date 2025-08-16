Рублев вылетел с турнира в США, проиграв Алькарасу

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском городе Цинциннати.

В матче четвертьфинала российский спортсмен сражался с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Встреча, которая длилась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:4, 5:7.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в финал Алькарас сразится с победителем противостояния между Беном Шелтоном (США) и Александром Зверевым (Германия).

В нынешнем сезоне в активе Рублева один титул — он стал победителем хардового турнира АТР-500 в Дохе. Там он победил британца Джека Дрейпера 7:5, 5:7, 6:1. Также он добрался до финала турнира аналогичной серии в Гамбурге, где на грунте уступил итальянцу Флавио Коболли 2:6, 4:6.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 21 турнира ATP, из них 17 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее российская теннисистка вылетела с престижного турнира, проиграв бывшей первой ракетке.