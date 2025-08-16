На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рублев вылетел с турнира в США, проиграв Алькарасу

Россиянин Рублев проиграл испанцу Алькарасу в 1/4 финала турнира в Цинциннати
true
true
true
close
Fabian Bimmer/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском городе Цинциннати.

В матче четвертьфинала российский спортсмен сражался с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Встреча, которая длилась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:4, 5:7.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в финал Алькарас сразится с победителем противостояния между Беном Шелтоном (США) и Александром Зверевым (Германия).

В нынешнем сезоне в активе Рублева один титул — он стал победителем хардового турнира АТР-500 в Дохе. Там он победил британца Джека Дрейпера 7:5, 5:7, 6:1. Также он добрался до финала турнира аналогичной серии в Гамбурге, где на грунте уступил итальянцу Флавио Коболли 2:6, 4:6.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 21 турнира ATP, из них 17 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее российская теннисистка вылетела с престижного турнира, проиграв бывшей первой ракетке.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами