Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд по пропущенным голам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает «Цифроскоп», 39-летний голкипер пропустил мяч в восьмом матче чемпионата России подряд, что стало повторением его худшей серии.

22 сентября ЦСКА переиграл «Сочи» в заключительном матче 9-го тура РПЛ. Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась победой гостей — 3:1. Счет в матче точным ударом из-за пределов штрафной площади на 38-й минуте открыл Антон Зиньковский. Армейцы сначала ответили дублем полузащитника Ивана Облякова во втором тайме, успешно реализовав два из двух назначенных пенальти, а затем на 95-й минуте в пустые ворота мяч отправил Матвей Кисляк.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой встречи команда под руководством Фабио Челестини набрала 18 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее победитель «Золотого мяча» обновил рекорд, державшийся 30 лет.