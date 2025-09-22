В Госдуме предположили, как Дзюба воспримет включение в базу «Миротворца»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предположил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отнесется с иронией на включение в базу «Миротворца», передает РИА Новости.

«Думаю, Дзюба воспримет это с иронией и недоумением от того, за что же ему такая честь. От их решений ничего не зависит, это никого не пугает», — сказал Свищев.

Дзюба перебрался в «Акрон» осенью 2024 года и в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести проведенных встречах в Российской премьер-лиге. Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в €1,5 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Дзюба рассказал о планах на будущее.