Дзюба рассказал о планах на будущее

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что не намерен покидать клуб, пока в нем работает главный тренер Заур Тедеев.

«Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», — заявил Дзюба.

13 сентября «Акрон» проиграл «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «быки»: на 14-й минуте гол оформил Виктор Са с передачи Сергея Петрова. «Акрон» сравнял благодаря голу Артема Дзюбы на 23-й минуте, форвард реализовал пенальти. Победный для «Краснодара» мяч забил Никита Кривцов на 76-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

На 88-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Диего Коста.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

