«Усложняет нам игру»: в «Краснодаре» пожаловались на судейство в матче с «Зенитом»

Игрок «Краснодара» Жубал о матче с «Зенитом»: судья усложняет нам игру

Защитник «Краснодара» Жубал в эфире «Матч ТВ» признался, что недоволен работой главного арбитра матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» Сергея Карасева.

«Мне кажется, что достаточно хорошо провели первый тайм, но судья, конечно, усложняет нам игру. Мне кажется, что некоторые нарушения, которых не было, — за них дали желтые карточки. Мое первое нарушение, за него так же была показана желтая карточка», — заявил он.

В первом тайме Карасев показал три желтые карточки игрокам «Краснодара» и одну футболисту «Зенита».

Встреча, которая проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Во втором тайме счет 1:0 в пользу «Зенита».

В следующем туре национального первенства краснодарская команда сразится на выезде с «Ростовом» 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Петербургский клуб в тот же день примет на домашней арене «Оренбург», матч начнется в 19:30 мск.

