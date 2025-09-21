На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный матч осени: «Краснодар» принимает «Зенит». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Краснодар» — «Зенит». ОНЛАЙН

Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»
В центральном матче девятого тура и, возможно, всей осенней части сезона действующий чемпион и лидер «Краснодар» принимает на своем поле главного фаворита РПЛ санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур
Перерыв
21 сентября 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

9' Жубал

27' Петров

40' Педро

45' Са

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Очень быстрый, эмоциональный и даже нервный первый тайм. Поначалу «Краснодар» был лучше, но во второй части первой половины внушительным преимуществом владел «Зенит». Голов пока нет. Ждем, что будет во втором тайме.

45+3'

Ну и все — свисток на перерыв.

45+1'

Виктор Са отмахнулся от Мантуана, пытаясь укрыть мяч корпусом. Умысла там не было, но в лицо попал — желтая карточка.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

44'

Удар Дугласа Сантоса по воротам «Краснодара» был заблокирован Жубалом.

43'

Два подряд прострела Мантуана, но оба раза сыграла защита «Краснодара».

42'

Педро получил желтую карточку.

41'

С территориальным преимуществом в эти минуты действует «Зенит». Игра идет на половине поля «Краснодара».

39'

«Зенит» заработал угловой усилиями прострелившего Мантуана. Жубал снял воздух после навеса Глушенкова с угла поля.

37'

Соболеву досталось в борьбе, лежит на газоне, поднимается и показывает, что там был пенальти, но Тормена головой сыграл в мяч.

36'

Не могут ни те, ни другие сейчас подобраться к чужим воротам, зато много стычек и эмоций.

33'

Угловой заработал «Краснодар». Но и тут защита выиграла воздух после подачи в штрафную.

32'

«Зенит» постепенно как будто перехватывает инициативу. Больше держит мяч.

29'

Угловой «Зенита». Воздух снял Жубал, который до этого и выбил мяч на корнер в довольно простой ситуации.

27'

Сергей Петров получил желтую карточку за срыв атаки фолом против Луиса Энрике.

26'

Оласа бросил из-за боковой к штрафной, Кривцов выиграл воздух и сделал скидку, а Дуглас Аугусто запустил мяч в небеса.

25'

Снова отрезок давления от «Краснодара», но без чего-то существенного у чужих ворот пока.

22'

Защита «Краснодара» уверенно выбила мяч после подачи с угла поля.

21'

Глушенков так закрутил подачу со штрафного с правого фланга из глубины, что Агкацев предпочел не рисковать попаданием мяча в створ и перевести его одной рукой на угловой.

19'

Кордоба зацепился за мяч у чужой штрафной и выкатил под удар Виктору Са — чуть выше девятки!

18'

Очень насыщенный и скоростной футбол в исполнении обеих команд. В позиционном наступлении «Зенита» Мантуан выполнил подачу с правого фланга, а Агкацев в красивом прыжке рыбкой выбил кулаками.

15'

Кордоба в силовом дриблинге раскрутил Эраковича у лицевой и сделал пас на линию вратарской, куда набегал Са — удар с лета ушел выше ворот.

14'

Луис Энрике вошел в штрафную слева, убрал под правую и пробил низом — Агкацев поймал в падении.

12'

Уже 4-3 по фолам. Очень внушительно для 12-ти минут игры.

10'

Первую в матче желтую карточку получил за отложенный фол Жубал.

9'

Первый опасный выпад «Зенита». Луис Энрике получил слева мяч после отличной передачи Соболева, вошел в штрафную и от лицевой покатил в центр, но защитники справились.

8'

Жубал добрался до мяча после подачи Оласы с углового и пробил головой от земли, но Адамов спокойно поймал мяч.

7'

Сразу же много фолов и жестких стыков.

6'

Са нашел совершенно свободного Кривцова на линии штрафной — удар в касание пришелся выше ворот.

5'

«Зенит» старательно успокаивает игру позиционным владением.

2'

«Краснодар» сразу же полетел вперед, проверяя оборону «Зенита» на прочность проникающими передачами в скоростных выпадах.

1'

АДАМОВ! Потащил опаснейший удар Батчи!

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым из Москвы во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Зенита» от Сергея Семака: Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:

Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

