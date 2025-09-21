Очень быстрый, эмоциональный и даже нервный первый тайм. Поначалу «Краснодар» был лучше, но во второй части первой половины внушительным преимуществом владел «Зенит». Голов пока нет. Ждем, что будет во втором тайме.
Ну и все — свисток на перерыв.
Виктор Са отмахнулся от Мантуана, пытаясь укрыть мяч корпусом. Умысла там не было, но в лицо попал — желтая карточка.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Удар Дугласа Сантоса по воротам «Краснодара» был заблокирован Жубалом.
Два подряд прострела Мантуана, но оба раза сыграла защита «Краснодара».
Педро получил желтую карточку.
С территориальным преимуществом в эти минуты действует «Зенит». Игра идет на половине поля «Краснодара».
«Зенит» заработал угловой усилиями прострелившего Мантуана. Жубал снял воздух после навеса Глушенкова с угла поля.
Соболеву досталось в борьбе, лежит на газоне, поднимается и показывает, что там был пенальти, но Тормена головой сыграл в мяч.
Не могут ни те, ни другие сейчас подобраться к чужим воротам, зато много стычек и эмоций.
Угловой заработал «Краснодар». Но и тут защита выиграла воздух после подачи в штрафную.
«Зенит» постепенно как будто перехватывает инициативу. Больше держит мяч.
Угловой «Зенита». Воздух снял Жубал, который до этого и выбил мяч на корнер в довольно простой ситуации.
Сергей Петров получил желтую карточку за срыв атаки фолом против Луиса Энрике.
Оласа бросил из-за боковой к штрафной, Кривцов выиграл воздух и сделал скидку, а Дуглас Аугусто запустил мяч в небеса.
Снова отрезок давления от «Краснодара», но без чего-то существенного у чужих ворот пока.
Защита «Краснодара» уверенно выбила мяч после подачи с угла поля.
Глушенков так закрутил подачу со штрафного с правого фланга из глубины, что Агкацев предпочел не рисковать попаданием мяча в створ и перевести его одной рукой на угловой.
Кордоба зацепился за мяч у чужой штрафной и выкатил под удар Виктору Са — чуть выше девятки!
Очень насыщенный и скоростной футбол в исполнении обеих команд. В позиционном наступлении «Зенита» Мантуан выполнил подачу с правого фланга, а Агкацев в красивом прыжке рыбкой выбил кулаками.
Кордоба в силовом дриблинге раскрутил Эраковича у лицевой и сделал пас на линию вратарской, куда набегал Са — удар с лета ушел выше ворот.
Луис Энрике вошел в штрафную слева, убрал под правую и пробил низом — Агкацев поймал в падении.
Уже 4-3 по фолам. Очень внушительно для 12-ти минут игры.
Первую в матче желтую карточку получил за отложенный фол Жубал.
Первый опасный выпад «Зенита». Луис Энрике получил слева мяч после отличной передачи Соболева, вошел в штрафную и от лицевой покатил в центр, но защитники справились.
Жубал добрался до мяча после подачи Оласы с углового и пробил головой от земли, но Адамов спокойно поймал мяч.
Сразу же много фолов и жестких стыков.
Са нашел совершенно свободного Кривцова на линии штрафной — удар в касание пришелся выше ворот.
«Зенит» старательно успокаивает игру позиционным владением.
«Краснодар» сразу же полетел вперед, проверяя оборону «Зенита» на прочность проникающими передачами в скоростных выпадах.
АДАМОВ! Потащил опаснейший удар Батчи!
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым из Москвы во главе.
А вот стартовый состав «Зенита» от Сергея Семака: Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:
Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.