«Балтика» установила рекорд РПЛ

Калининградская «Балтика» после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) установила рекорд для новичков турнира по матчам без поражений со старта сезона. Об этом пишет Opta Sports в Telegram-канале.

21 сентября «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

Со старта сезона «Балтика» еще не потерпела ни одного поражения в чемпионате, Это стало новым рекордом для команд, поднявшихся в высший дивизион

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка, но «быки» в минуты написания новости еще играют в девятом туре с петербургским «Зенитом».

Ранее в «Спартаке» заявили, что должны биться за дисквалифицированного тренера.