На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Балтика» установила рекорд РПЛ

«Балтика» установила рекорд для новичков РПЛ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Калининградская «Балтика» после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) установила рекорд для новичков турнира по матчам без поражений со старта сезона. Об этом пишет Opta Sports в Telegram-канале.

21 сентября «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

Со старта сезона «Балтика» еще не потерпела ни одного поражения в чемпионате, Это стало новым рекордом для команд, поднявшихся в высший дивизион

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка, но «быки» в минуты написания новости еще играют в девятом туре с петербургским «Зенитом».

Ранее в «Спартаке» заявили, что должны биться за дисквалифицированного тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами