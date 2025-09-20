Форвард «Спартака» одним словом описал тренера Станковича

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде в интервью Legalbet заявил, что не считает эмоциональное поведение главного тренера Деяна Станковича чем-то плохим.

По его словам, серб помогает игрокам, ярко реагируя на происхдящее на поле.

«Конечно, это идет на пользу! Его энергия помогает нам», — заявил Угальде.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

