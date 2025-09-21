На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака»: постоянные удаления Станковича мешают «Спартаку»

Экс-футболист Мор заявил, что удаления Станковича мешают команде
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что постоянные удаления тренера Деяна Станковича мешают команде, передает «Чемпионат».

«Постоянные удаления Станковича так сильно не влияют, но это против политики «Спартака». Всем это мешает, и никто этого не хочет. Конечно, самое главное — результат», — сказал Мор.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, повлияет ли дисквалификация Станковича на игру команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
