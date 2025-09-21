Легенда «Спартака» рассказал, повлияет ли дисквалификация Станковича на игру команды

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что дисквалификация наставника красно-белых Деяна Станковича не повлияет на игру команды, передает «Матч ТВ».

«В коллективных видах спорта есть тысячи примеров, когда нет тренера или его помощников, а команда играет и выигрывает. Причем здесь это? Играют футболисты, тренер не играет», — сказал Мостовой.

Ближайший месяц «Спартак» проведет без главного тренера Деяна Станковича — серб отстранен от всех официальных матчей команды до 19 октября.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее «Спартак» определился с приоритеным кандидатом на место нового тренера.