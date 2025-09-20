Лучший гонщик мира чуть не разбился на этапе «Формулы-1»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам машин класса «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

Нидерландский гонщик преодолел дистанцию за 1.41.117. Второй результат показал Карлос Сайнс из «Уильямса», третьим стал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Во время заезда лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри разбил болид. Пилот «Макларен» не справился с управлением в одном из поворотом на городской трассе в Баку и врезался в отбойник, после чего болид получил деформацию, не совместимую с продолжением борьбы на трассе. По ходу всей квалификации стюарды шесть раз прерывали гонку, вывешивая красные флаги.

Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее итальянский гонщик разбился во время заезда.