Итальянский гонщик разбился во время заезда

Итальянский мотогонщик Коттини разбился во время заезда на трассе в Кремоне
cottix15/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

39-летний итальянский гонщик Габриэле Коттини получил травмы, несовместимые с жизнью во время заезда на трассе в Кремоне в рамках турнира Dunlop Cup 600. Об этом сообщает портал Motorsport Italia.

Спортсмен вылетел с трассы, выполняя маневр, после чего к нему подъехали медики и оказали первую помощь, однако спасти гонщика им не удалось.

«Итальянская мотоциклетная федерация, организатор заезда и руководство гонки выражают свои соболезнования и искреннюю близость к семье, друзьям и всем, кто знал и разделял с Габриэле страсть к мотоспорту», — говорится в тексте некролога, опубликованном пресс-службой Итальянской федерации мотоциклетного спорта.

Все дальнейшие заезды в рамках турнира Dunlop Cup 600 были осуществлены до конца по решению организаторов, которые таким образом отдали дань уважения Коттини.

Ранее сообщалось, что моцикл несовершеннолетнего гонщика улетел в толпу детей.

