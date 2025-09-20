Победу «Балтики» над ЦСКА в Кубке объяснили везением

Победа калининградской «Балтики» над ЦСКА в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России объясняется везением. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист «Спартака» и сборной России Максим Деменко.

«Балтике» больше повезло в концовке и в послематчевых пенальти. Конечно, это лотерея. Для ЦСКА здесь ничего страшного нет, хотя все-таки когда побеждаешь, подготовка к следующему матчу — совсем другая. И настроение лучше, и нет давления от тренера. Он же видит ошибки, которые есть — допустим, в обороне, в полузащите. На данный момент нельзя сказать, что это критично. Будь игра более ответственной, ЦСКА бы к ней подошел с другим составом», — сказал Деменко.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, при этом «Балтика» отыгралась на 93-й минуте благодаря голу Кирилла Степанова. А в затяжной серии пенальти калининградцы оказались точнее — 10:9. Решающим стал неудачный удар вратаря армейцев Владислава Торопа — его визави Иван Кукушкин совершил сейв.

