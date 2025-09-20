Оценку Гуменника за короткую программу на олимпийском отборе назвали унижением

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о выступлении Петра Гуменника с короткой программой в отборе на Олимпиаду, назвав унижением оценку, которую он получил за свой прокат, передает «Матч ТВ».

«Должно быть под 100 баллов за такой прокат даже с учетом того, что он без рейтинга. 93 балла за такой прокат. На мой взгляд, это какое‑то унижение», — сказала Леонова.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

В мужском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) удалил из соцсетей видео проката Гуменника под песню на украинском языке.