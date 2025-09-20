ISU удалил из соцсетей видео проката Гуменника под песню на украинском языке

ISU удалил видео проката Гуменника под песню на украинском языке

Международный союз конькобежцев (ISU) удалил из своих соцсетей видео проката российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке.

20 сентября на странице ISU Figure Skating был выложен отрывок с выступлением Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине, на который была наложена украиноязычная песня.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

В мужском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они пройдут с 6 по 22 февраля.

Российские одиночники выступают в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании спортсменов из РФ не допустили.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян выступила на отборочном турнире Олимпиады-2026. Она получила за свое выступление получила 68,72 балла.

Ранее чемпионка России рассказала, придирались ли судьи к Петросян на отборе к ОИ.