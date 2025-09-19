ЦСКА все еще рассчитывает заполучить экс-игрока «Зенита»

ЦСКА начал общение с полузащитником Далером Кузяевым по переходу в команду. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Указано, что армейский клуб по-прежнему заинтересован в игроке в центре поля сейчас, после срыва трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива», поэтому продолжает работать над переходом Кузяева. Сам игрок не против пополнить состав ЦСКА.

При этом 18 сентября сообщалось, что Кузяев отказался от перехода в московский ЦСКА в конце летнего трансферного окна. 32-летний футболист не хочет возвращаться в Россию и сосредоточен на выступлениях в одном из зарубежных чемпионатов. А 19 числа появилась информация, что футболист близок к подписанию контракта с грозненским «Ахматом».

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня, он стал свободным агентом.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Ранее в «Спартаке» поддержали дисквалифицированного тренера Деяна Станковича.