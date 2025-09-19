В «Спартаке» поддержали дисквалифицированного тренера Станковича

Футболист московского «Спартака» Пабло Солари признался, что понимающе относится к эмоциональности главного тренера команды Деяна Станковича, которого дисквалифицировали на месяц из-за оскорбления арбитра. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, нельзя отрицать, что Деян Станкович — эмоциональный человек, он дает волю эмоциям. Не хотелось бы высказываться о судействе, но, мне кажется, судьи не помогали в этих ситуациях. То, что он порой в таких ситуациях слишком эмоционален, можно понять», — сказал Солари.

Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, встреча завершилась с результатом 1:2.

Ранее были названы ругательства, за которые дисквалифицировали Станковича.