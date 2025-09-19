Легенда ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру

Бывший защитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети его супруги.



«Я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Благодарю Бога, это было бы невозможно без него. Обнимаю», — заявил бразилец, выступавший за сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. 24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом. С тех пор он находился без команды.

В летнее межсезонье 2025 года он пробовался в московское «Торпедо», однако контракт так и не подписал.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» Далер Кузяев может вернуться в Россию.