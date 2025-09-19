На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок «Спартака» с пониманием относится к эмоциям Станковича

Экс-игрок Деменко об отстранении Станковича: это характер, его не переделать
Алексей Филиппов/РИА Новости

Дисквалификация главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича стала следствием его неравнодушия к судьбе команды. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«Наверняка со Станковичем проговорили все эти моменты. Он эмоциональный человек, я понимаю, что таков его характер, и его не переделать. Конечно, судьи чересчур пристально к таким моментам относятся.

Но мне как спортсмену это понятно. Человек переживает – и это же не просто эмоции, он бьется за команду. Понятно, что штрафовать и дисквалифицировать его могут. Но не думаю, что это сильно влияет на команду. Тренер же все равно проводит подготовку, приходит в раздевалку, присутствует на матче», — сказал Деменко.

Станкович получил отстранение ровно на месяц без права обжалования. Такое решение Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял такое решение в связи с рецидивом: ранее специалист уже получал двухматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Кирилла Левникова. Теперь же он наказан за то, что нецензурнов выругался в адрес судьи Егора Егорова в матче с «Динамо» (2:2).

Таким образом, сербский специалист пропустит пять матчей своей команды. Он отстранен на любые игры под эгидой РФС и не будет присутствовать на бровке не только на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), но и на кубковой игре с «Пари НН».

Ранее «Спартак» сделал заявление в связи с дисквалификацией Станковича на месяц.

Футбол. Чемпионат России
